NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Digi International-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 29,31 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 341,239 Digi International-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 772,22 USD, da sich der Wert einer Digi International-Aktie am 31.12.2025 auf 43,29 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 47,72 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 1,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at