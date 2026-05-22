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Digi International Aktie

Digi International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Lukrativer Digi International-Einstieg? 22.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Digi International-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Digi International-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Digi International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Digi International-Aktie betrug an diesem Tag 32,37 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 30,893 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 21.05.2026 1 978,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,05 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 97,87 Prozent.

Am Markt war Digi International jüngst 2,35 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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