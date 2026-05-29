Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Digi International-Performance im Blick 29.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Digi International-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Digi International-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 35,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 279,720 Digi International-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 19 082,52 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 28.05.2026 auf 68,22 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 90,83 Prozent.

Digi International wurde am Markt mit 2,52 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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