NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Digi International von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Digi International-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Digi International-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Digi International-Aktie betrug an diesem Tag 32,86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 30,432 Digi International-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 590,99 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 13.08.2026 auf 85,14 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 159,10 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 3,24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at