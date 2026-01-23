Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
Profitabler Digi International-Einstieg?
|
23.01.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 8,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1 138,952 Digi International-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 22.01.2026 49 772,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,70 USD belief. Damit wäre die Investition 397,72 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 1,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
