Vor 10 Jahren wurde das Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 13,55 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Digi International-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,801 Digi International-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 53,30 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 933,58 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 293,36 Prozent erhöht.

Am Markt war Digi International jüngst 2,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at