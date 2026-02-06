Digi International Aktie

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

Rentable Digi International-Anlage? 06.02.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Digi International-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Digi International-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Digi International-Aktie an diesem Tag bei 35,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, befänden sich nun 27,902 Digi International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 247,77 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 05.02.2026 auf 44,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,78 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

