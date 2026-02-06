NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Digi International-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Digi International-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Digi International-Aktie an diesem Tag bei 35,84 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Digi International-Aktie investiert, befänden sich nun 27,902 Digi International-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 247,77 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 05.02.2026 auf 44,72 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 24,78 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 1,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at