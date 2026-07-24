NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Digi International-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Digi International-Anteile an diesem Tag 41,09 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 24,337 Digi International-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 601,36 USD, da sich der Wert eines Digi International-Papiers am 23.07.2026 auf 65,80 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 60,14 Prozent angewachsen.

Am Markt war Digi International jüngst 2,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at