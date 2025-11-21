NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Digi International-Anteile 16,82 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,945 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Digi International-Aktie auf 38,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 227,17 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 127,17 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Digi International einen Börsenwert von 1,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at