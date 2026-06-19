Digi International Aktie

Digi International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Profitable Digi International-Anlage? 19.06.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Digi International von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Digi International eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Digi International-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Digi International-Anteile betrug an diesem Tag 33,31 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Digi International-Papier investiert hätte, hätte er nun 300,210 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 18.06.2026 20 732,51 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,06 USD belief. Damit wäre die Investition 107,33 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Digi International betrug jüngst 2,54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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