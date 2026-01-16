Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Lohnendes Digi International-Investment?
|
16.01.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Digi International-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 19,08 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,411 Digi International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 43,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 264,15 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,42 Prozent angezogen.
Digi International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Digi International
Analysen zu Digi International
Aktien in diesem Artikel
|Digi International
|38,00
|2,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.