NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Digi International-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Digi International-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Digi International-Papier bei 19,08 USD. Bei einem Digi International-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 52,411 Digi International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.01.2026 auf 43,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 264,15 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 126,42 Prozent angezogen.

Digi International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at