NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Digi International-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Digi International-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,10 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Digi International-Aktie investierten, hätten nun 4,525 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.08.2026 auf 77,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 350,45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 250,45 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Digi International belief sich zuletzt auf 2,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at