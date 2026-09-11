Digi International Aktie
WKN: 878008 / ISIN: US2537981027
|Rentables Digi International-Investment?
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11.09.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Digi International-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Digi International-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 36,46 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Digi International-Aktie investierten, hätten nun 274,273 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Digi International-Papiers auf 68,77 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 861,77 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 88,62 Prozent.
Digi International markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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