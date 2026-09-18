Digi International Aktie

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WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

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Lohnende Digi International-Anlage? 18.09.2026 16:03:47

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Digi International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Digi International-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 30,90 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 3,236 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 17.09.2026 auf 72,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 235,15 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 235,15 USD, was einer positiven Performance von 135,15 Prozent entspricht.

Digi International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,66 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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