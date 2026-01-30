Digi International Aktie

Digi International

WKN: 878008 / ISIN: US2537981027

Digi International-Investition im Blick 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel Digi International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Digi International von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Digi International eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Digi International-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 30,99 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Digi International-Aktie investiert hat, hat nun 3,227 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 146,14 USD, da sich der Wert eines Digi International-Anteils am 29.01.2026 auf 45,29 USD belief. Mit einer Performance von +46,14 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Digi International eine Marktkapitalisierung von 1,68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

