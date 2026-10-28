Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lohnendes Donegal Group A-Investment?
|
28.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Donegal Group A-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 14,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Donegal Group A-Aktie investierten, hätten nun 7,082 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 27.10.2026 133,43 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,84 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 33,43 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A bezifferte sich zuletzt auf 689,75 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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