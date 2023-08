NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Donegal Group A abgeworfen

Am 09.08.2020 wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Donegal Group A-Anteile letztlich bei 14,60 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,849 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie auf 14,87 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101,85 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1,85 Prozent.

Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 483,72 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at