NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,493 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 287,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,77 Prozent vermehrt.

Am Markt war Donegal Group A jüngst 682,51 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at