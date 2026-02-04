Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Donegal Group A-Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 14,60 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 68,493 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,80 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 287,67 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 28,77 Prozent vermehrt.
Am Markt war Donegal Group A jüngst 682,51 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)
Analysen zu Donegal Group Inc. (A)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Donegal Group Inc. (A)
|19,16
|1,22%
