NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht

Am 22.07.2016 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,843 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,42 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 679,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at