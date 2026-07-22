Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Profitable Donegal Group A-Investition?
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.07.2016 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,843 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,42 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,84 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 679,24 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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