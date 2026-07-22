Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Donegal Group A-Investition? 22.07.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.07.2016 wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 16,17 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 61,843 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 18,57 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 148,42 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 14,84 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 679,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Donegal Group Inc. (A)

mehr Nachrichten