NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Donegal Group A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug an diesem Tag 14,12 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,082 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 19,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 140,58 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 40,58 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 704,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at