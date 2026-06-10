Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Profitable Donegal Group A-Investition?
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10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Donegal Group A-Papier bei 15,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,144 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (17,11 USD), wäre das Investment nun 1 097,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 9,75 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 623,61 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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