NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group A-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Donegal Group A-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Donegal Group A-Papier bei 15,59 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hätte, hätte er nun 64,144 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.06.2026 gerechnet (17,11 USD), wäre das Investment nun 1 097,50 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 9,75 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich zuletzt auf 623,61 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at