NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 3 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Donegal Group A-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Donegal Group A-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,26 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 701,508 Donegal Group A-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.09.2026 gerechnet (18,07 USD), wäre die Investition nun 12 676,25 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 26,76 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich jüngst auf 659,25 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at