Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Langfristige Investition 17.06.2026 16:04:06

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.06.2021 wurden Donegal Group A-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 15,09 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 662,691 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.06.2026 gerechnet (17,46 USD), wäre das Investment nun 11 570,58 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 15,71 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Donegal Group A einen Börsenwert von 632,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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