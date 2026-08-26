Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Profitables Donegal Group A-Investment?
|
26.08.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group A von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Donegal Group A-Aktie betrug an diesem Tag 17,41 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,744 Donegal Group A-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 25.08.2026 gerechnet (19,13 USD), wäre die Investition nun 109,88 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,88 Prozent zugenommen.
Donegal Group A erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 692,99 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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