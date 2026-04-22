Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Hochrechnung
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22.04.2026 16:04:33
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Donegal Group A-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Donegal Group A-Papier an diesem Tag bei 16,28 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Donegal Group A-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,143 Donegal Group A-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group A-Papiers auf 17,52 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,62 USD wert. Mit einer Performance von +7,62 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Donegal Group A belief sich jüngst auf 642,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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