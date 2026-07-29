NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Donegal Group A-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Donegal Group A eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Donegal Group A-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 17,44 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 573,394 Donegal Group A-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 009,17 USD, da sich der Wert einer Donegal Group A-Aktie am 28.07.2026 auf 19,20 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 10,09 Prozent vermehrt.

Donegal Group A wurde am Markt mit 689,82 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at