Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Langfristige Performance 29.04.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Donegal Group A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Donegal Group A-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 15,31 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 65,317 Donegal Group A-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (18,00 USD), wäre das Investment nun 1 175,70 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 17,57 Prozent.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 645,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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