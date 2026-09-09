Donegal Grou a Aktie

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WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Performance im Blick 09.09.2026 16:04:00

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.09.2021 wurde das Donegal Group A-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 14,92 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 670,241 Donegal Group A-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 734,58 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Papiers am 08.09.2026 auf 19,00 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 27,35 Prozent zugenommen.

Donegal Group A war somit zuletzt am Markt 711,62 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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