Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Lohnende Donegal Group A-Anlage? 23.09.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group A von vor einem Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Donegal Group A-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 19,25 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investiert hat, hat nun 51,948 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 965,19 USD, da sich der Wert einer Donegal Group A-Aktie am 22.09.2026 auf 18,58 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,48 Prozent verringert.

Donegal Group A wurde am Markt mit 678,20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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