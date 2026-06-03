Donegal Grou a Aktie

Donegal Grou a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655940 / ISIN: US2577012014

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Donegal Group A-Anlage im Blick 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Donegal Group A-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Donegal Group A-Aktie bei 19,94 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group A-Aktie investiert, befänden sich nun 5,015 Donegal Group A-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.06.2026 auf 16,98 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 85,16 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -14,84 Prozent.

Der Marktwert von Donegal Group A betrug jüngst 616,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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