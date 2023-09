NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Donegal Group A-Investment verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Donegal Group A-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Donegal Group A-Aktie an diesem Tag 13,88 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 720,461 Donegal Group A-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 403,46 USD, da sich der Wert eines Donegal Group A-Anteils am 12.09.2023 auf 14,44 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,03 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Donegal Group A eine Marktkapitalisierung von 465,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at