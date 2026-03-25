NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Donegal Group A von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Donegal Group A-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Donegal Group A-Papier bei 14,55 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Donegal Group A-Aktie investierten, hätten nun 687,285 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 17,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 855,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 18,56 Prozent.

Donegal Group A wurde am Markt mit 628,03 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at