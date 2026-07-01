NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Donegal Group A-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,55 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,151 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 18,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964,71 USD wert. Mit einer Performance von -3,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 686,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at