Donegal Grou a Aktie
WKN: 655940 / ISIN: US2577012014
|Lukrative Donegal Group A-Investition?
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01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group A-Aktie: So viel Verlust hätte ein Donegal Group A-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Donegal Group A-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 19,55 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 51,151 Donegal Group A-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.06.2026 auf 18,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 964,71 USD wert. Mit einer Performance von -3,53 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Donegal Group A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 686,60 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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