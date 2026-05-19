Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Rentables Donegal Group B-Investment? 19.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,429 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 1 322,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,29 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Donegal Group B einen Börsenwert von 697,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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