Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Rentables Donegal Group B-Investment?
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19.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 14,00 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, hätte er nun 71,429 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.05.2026 1 322,86 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 18,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 32,29 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Donegal Group B einen Börsenwert von 697,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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