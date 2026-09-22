NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Donegal Group B-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 13,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, befänden sich nun 72,098 Donegal Group B-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 18,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 339,58 USD wert. Damit wäre die Investition 33,96 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 769,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at