Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Anlage unter der Lupe
|
22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 13,87 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, befänden sich nun 72,098 Donegal Group B-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Donegal Group B-Aktie auf 18,58 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 339,58 USD wert. Damit wäre die Investition 33,96 Prozent mehr wert.
Zuletzt ergab sich für Donegal Group B eine Börsenbewertung in Höhe von 769,16 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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