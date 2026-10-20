NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Donegal Group B gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group B-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,69 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 730,460 Donegal Group B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 390,07 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 19.10.2026 auf 19,70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 43,90 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 698,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at