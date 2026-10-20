Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lohnender Donegal Group B-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Donegal Group B-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,69 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 730,460 Donegal Group B-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 390,07 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 19.10.2026 auf 19,70 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 43,90 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 698,28 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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