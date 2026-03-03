Donegal Grou b Aktie

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

Donegal Group B-Anlage 03.03.2026 16:05:13

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Donegal Group B-Anteile bei 14,60 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Donegal Group B-Papier investiert hätte, befänden sich nun 684,932 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 16,02 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 972,60 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 9,73 Prozent gleich.

Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 581,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

