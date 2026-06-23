Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Profitable Donegal Group B-Investition?
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23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Donegal Group B-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Donegal Group B-Aktie an diesem Tag 17,60 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investierten, hätten nun 5,682 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 22.06.2026 auf 21,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 119,38 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 19,38 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 831,80 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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