Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Investment
|
24.02.2026 16:05:19
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 10 Jahren eingebracht
Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Donegal Group B-Papier an diesem Tag bei 13,79 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,516 Donegal Group B-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.02.2026 1 119,65 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 15,44 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 1 119,65 USD, was einer positiven Performance von 11,97 Prozent entspricht.
Alle Donegal Group B-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 562,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
