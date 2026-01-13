NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Donegal Group B-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Donegal Group B-Aktie an diesem Tag 16,54 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 60,459 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 16,89 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 021,16 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,12 Prozent zugenommen.

Der Donegal Group B-Wert an der Börse wurde auf 628,64 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at