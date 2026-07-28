Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lukratives Donegal Group B-Investment?
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28.07.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 3 Jahren eingefahren
Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 13,80 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 724,638 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 797,10 USD, da sich der Wert einer Donegal Group B-Aktie am 27.07.2026 auf 20,42 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,97 Prozent.
Donegal Group B erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 761,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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