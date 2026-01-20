NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Donegal Group B-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 12,67 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Donegal Group B-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 789,266 Donegal Group B-Anteilen. Die gehaltenen Donegal Group B-Papiere wären am 16.01.2026 13 796,37 USD wert, da der Schlussstand 17,48 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 37,96 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 601,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at