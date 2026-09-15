Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Investition
|
15.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Donegal Group B von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit Donegal Group B-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,79 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,956 Donegal Group B-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 151,46 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 14.09.2026 auf 25,43 USD belief. Mit einer Performance von +51,46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete Donegal Group B eine Marktkapitalisierung von 915,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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