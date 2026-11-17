Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Performance unter der Lupe
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17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,68 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,310 Donegal Group B-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 208,70 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Papiers am 16.11.2026 auf 28,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 108,70 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B belief sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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