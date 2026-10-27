Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lohnende Donegal Group B-Anlage?
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27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Donegal Group B-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,348 Donegal Group B-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177,08 USD, da sich der Wert eines Donegal Group B-Anteils am 26.10.2026 auf 24,10 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,08 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Donegal Group B belief sich jüngst auf 879,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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