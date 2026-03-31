NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Donegal Group B von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Donegal Group B-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Donegal Group B-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Donegal Group B-Anteile an diesem Tag bei 16,31 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Donegal Group B-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,131 Anteilen. Die gehaltenen Donegal Group B-Aktien wären am 30.03.2026 107,30 USD wert, da der Schlussstand 17,50 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,30 Prozent.

Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 636,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at