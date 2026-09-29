NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätte eine Investition in Donegal Group B von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Donegal Group B-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 29.09.2021 wurde das Donegal Group B-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 14,03 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 712,758 Donegal Group B-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 28.09.2026 11 824,66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 16,59 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 18,25 Prozent.

Donegal Group B wurde am Markt mit 663,96 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at