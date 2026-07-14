NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Donegal Group B-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 15,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,494 Donegal Group B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 26,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 840,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at