Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Lukrative Donegal Group B-Investition?
|
14.07.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Donegal Group B-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 15,40 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,494 Donegal Group B-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Donegal Group B-Papiers auf 26,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 173,38 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 73,38 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Donegal Group B bezifferte sich zuletzt auf 840,52 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Donegal Group Inc. (B)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ Composite mittags (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
13.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York in Rot: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Freitagmittag (finanzen.at)
|
10.07.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zum Start auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
09.07.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)