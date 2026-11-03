Donegal Grou b Aktie
WKN: 655929 / ISIN: US2577013004
|Donegal Group B-Investition
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 10 Jahren verdient
Die Donegal Group B-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Donegal Group B-Papier bei 16,65 USD. Bei einem Donegal Group B-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 60,060 Donegal Group B-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 22,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 373,57 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 373,57 USD entspricht einer Performance von +37,36 Prozent.
Donegal Group B war somit zuletzt am Markt 913,27 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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