Donegal Grou b Aktie

Donegal Grou b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 655929 / ISIN: US2577013004

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Donegal Group B-Performance im Blick 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Titel Donegal Group B-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Donegal Group B-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Donegal Group B eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Donegal Group B-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Donegal Group B-Anteile betrug an diesem Tag 14,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Donegal Group B-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,707 Donegal Group B-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 11.05.2026 auf 19,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 131,79 USD wert. Mit einer Performance von +31,79 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Donegal Group B wurde jüngst mit einem Börsenwert von 682,80 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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